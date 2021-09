Der LASK blickt dem Bundesliga-Spiel gegen die Wiener Austria am Sonntag um 14:30 Uhr mit großen Personalsorgen entgegen. Mit Petar Filipovic, Philipp Wiesinger und Yannis Letard fallen jene Spieler aus, die normalerweise die Dreierkette bilden. Felix Luckeneder, der vom TSV Hartberg zurückgekehrt ist, wird am Sonntag gleich seine Rückkehr in die LASK-Startelf feiern.

Dominik Thalhammer verriet auf einer Pressekonferenz am Freitag, dass Filipovic am kommenden Montag ins Training einsteigen soll. Wiesinger und Letard dürften wohl noch länger ausfallen, wie der LASK-Trainer anmerkte.

Neuzugang Felix Luckeneder wird am Sonntag definitiv in der Startelf sein. "Es fehlen drei Innenverteidiger und wir brauchen jetzt andere Lösungen. Das heißt: Es wird eine Abwehrformation spielen, die in dieser Zusammensetzung sicherlich beim LASK noch nicht gespielt hat", stellte Thalhammer klar.

James Holland sei eine Option und habe in den letzten zwei Wochen sehr gut trainiert, betonte Dominik Thalhammer. Mit Dario Maresic hätte der LASK noch einen weiteren Innenverteidiger parat: "Dario hat sich positiv entwickelt und Schritte nach vorne gemacht", so der LASK-Coach.

Weitere Stimmen von der Pressekonferenz

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal