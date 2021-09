Ein ganz besonderes Spiel steht am heutigen Samstag für Andreas Herzog auf dem Programm. Der Rekordnationalspieler trifft erstmals in seiner Trainerlaufbahn auf seinen Herzensklub SK Rapid Wien. Auf der anderen Seite ist mit Didi Kühbauer ein Trainer am Werk, der genau wie Herzog Mitglied von Rapids Jahrhundertteam ist.

Andreas Herzog: "Rapid ist ein Gegner, der Möglichkeiten zulässt"

"Wir sind wieder klarer Favorit und dieser Rolle müssen wir morgen gerecht werden", weiß Didi Kühbauer, dessen Mannschaft nur zwei der bisherigen sechs Ligapartien gewinnen konnte. Der Rapid-Coach nimmt die Partie gegen die Niederösterreicher keinesfalls auf die leichte Schulter: "Wir brauchen ohne Zweifel ein gutes Spiel. Man sieht klar, dass es in Österreich nicht so ist, dass du als Favorit das Spiel zwangläufig schon gewonnen hast."

Andreas Herzog sagt vor dem Duell in Hütteldorf: „Wir wissen, dass uns ein sehr guter Gegner erwartet. Es ist aber auch ein Gegner, der Möglichkeiten zulässt. Da müssen wir in den richtigen Situationen eiskalt zuschlagen – dann haben wir auch auswärts gegen Rapid eine Chance. Ich möchte jedenfalls eine mutige Admira-Elf sehen, die sich etwas zutraut.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Rapid 1.44 | Unentschieden 4.50 | Admira 6.50

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.