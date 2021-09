Bevor für den FC Red Bull Salzburg der Champions-League-Auftakt gegen Sevilla auf dem Programm steht, wartet auf die Bullen in der Bundesliga ein Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol. Der Serienmeister startete mit sechs Siegen in Folge in die Ligasaison. Mittlerweile ist Salzburg gar seit 15 Ligapartien ungeschlagen, doch die letzte Pleite setzte es ausgerechnet gegen die Tiroler (am 21. April).

Thomas Silberberger: "Die erste Viertelstunde heißt es für uns fasten your seat belts"

„Das ist wie im Flugzeug. Die erste Viertelstunde heißt es für uns ‚fasten your seat belts‘. Danach können wir damit beginnen, uns ein bisschen zu bewegen. Genau so wird’s am Samstag sein. Die erste Viertelstunde müssen wir gegen den Ball arbeiten, die Umschaltsituationen frech ausspielen und uns trauen. Und dann können wir von Minute zu Minute mehr zu unserem Spiel finden. Ich sehe schon Parallelen zum 3:2 im Frühjahr. Weil wir unsere Spielidee nicht einen Millimeter verändert haben und Red Bull ebenso wenig", sagt WSG-Coach Thomas Silberberger.

Die Bullen wollen ihre fulminante Siegesserie von neun Pflichtspielerfolgen am Stück fortsetzen: „Natürlich wollen wir unsere Siegesserie fortsetzen – aber wir wissen, dass die Tiroler nicht so einfach zu schlagen sind. Wir werden sie sicher nicht unterschätzen. Und wir legen unseren Fokus zu 100 Prozent auf das Spiel in Innsbruck", betont Matthias Jaissle.

