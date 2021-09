Felix Luckeneder ist zurück bei seinem Herzensklub und wird gleich im erstmöglichen Pflichtspiel nach seiner Rückkehr gefordert sein, muss der LASK doch im Bundesliga-Spiel gegen die Wiener Austria am Sonntag auf drei Innenverteidiger verzichten (Ligaportal berichtete: Drei Stammspieler fehlen: LASK muss gegen Austria gesamte Abwehr umbauen).

Heißt: Publikumsliebling Felix Luckeneder wird am Sonntag in der Startelf der Linzer stehen. Das bestätigte Dominik Thalhammer am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz. "Mit Felix bin ich sehr zufrieden. Er hat sich großartig integriert und gegen die Juniors ein Testspiel über 90 Minuten bestritten, wo er eine sehr gute Performance abgeliefert hat. Auch die Trainingseindrücke waren sehr gut. Er wird am Sonntag spielen", lobte Thalhammer den Neuzugang.

Luckeneder selbst sprach von einem "tollen Gefühl wieder zurück beim alten Verein zu sein". "Die Jungs haben mich super aufgenommen, den Großteil kenne ich sowieso noch. Von dem her, war mein Einstand relativ einfach", erzählt der 27-Jährige. Der Rückkehrer hat eine sehr motivierte Mannschaft kennengelernt und zeigt sich begeistert: "Ich bin davon überzeugt, dass wir das in die richtige Richtung lenken können."

Die Mannschaft sei "sehr fokussiert" und habe "gut gearbeitet", berichtet der gebürtige Linzer, der ab 2005 sämtliche LASK-Nachwuchsteams durchlaufen hat und ab 2012 für die schwarz-weiße Kampfmannschaft auflief.

Für die Linzer stehen jetzt erneut einige englische Wochen auf dem Programm: "Wir werden in so einer intensiven Phase jeden Spieler brauchen", weiß Luckeneder, der jetzt des Öfteren gefragt sein wird. "Ich will sportlich meinen Anschluss wieder finden, das muss ich auf dem Platz zeigen. Ich werde versuchen, meine beste Leistung abzurufen", betont der Defensivmann auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann.

Gegen die Austria soll nun der erste Ligasieg seit dem 1. Spieltag eingefahren werden: "Wir wollen in so eine intensive Phase mit einem positiven Ergebnis reinstarten", stellt Luckender klar.

Weitere Stimmen von der Pressekonferenz

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: LASK