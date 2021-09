Zoran Barisic hatte in der abgelaufenen Transferperiode alle Hände voll zu tun. Mit Maximilian Ullmann, Taxiarchis Fountas, Ercan Kara und Yusuf Demir gab es vier ganz heiße Kandidaten, was einen Transfer ins Ausland anbelangte. Letztlich verließ nur Youngster Yusuf Demir die Wiener - und zwar leihweise zum FC Barcelona. Ansonsten konnte der SK Rapid Wien alle Stammspieler halten.

"Die nächste Aufgabe wird natürlich sein, zu versuchen, mit dem einen oder anderen Spieler zu verlängern"

Am Freitag erzählte Zoran Barisic bei einer Pressekonferenz, wie knapp man davor war, weitere Spieler ziehen zu lassen: "Wenn man bedenkt, dass ich am 31.8. um 23 Uhr noch ein telefonisches Angebot für einen unserer Spieler erhalten habe, dann kann man sich schon vorstellen, dass es sehr knapp und eng war", so der Sportchef der Hütteldorfer.

Im Klub habe man sich aber ganz klar abgesprochen: "Wir haben intern sehr viele Gespräche geführt, was die Basis betraf: Welchen Spieler wir für welche Summe ziehen lassen. Dem haben wir standgehalten. Schlussendlich bin ich froh, dass wir diese Spieler halten konnten und die Spieler dazubekommen haben, die wir wollten. Es findet wieder ein kleiner Umbruch statt", fuhr Barisic fort.

Allzu viel Zeit zum Durchschnaufen hat Zoran Barisic allerdings nicht, wenn man bedenkt, dass gleich 15 Verträge im Sommer 2022 enden. Darunter jene von Strebinger, Greiml, Dibon, Hofmann, Ullmann, Stojkovic, Grahovac, Schick, Arase, Kara und Fountas. "Die nächste Aufgabe wird natürlich sein, zu versuchen, mit dem einen oder anderen Spieler zu verlängern", weiß Barisic. Hinter den Kulissen sollen bereits Planungen laufen. "Wir werden alles unternehmen, was in unserer Macht steht", versichert der 51-Jährige.

Doch der Sportchef von Rapid weiß um die Gefahr von ablösefreien Abgängen im Sommer 2022: "Die Gefahr besteht, aber die Spieler und deren Berater werden schon wissen, was das Richtige ist."

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: SK Rapid Wien