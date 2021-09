Damir Canadi sorgte am Freitag mit einem emotionalen Statement für Aufsehen. Der Trainer des SCR Altach äußerte sich am Ende einer Pressekonferenz zu der aus seiner Sicht unfairen Berichterstattung mancher Medien im Fall Martin Kobras. Canadi ortete einen Agriff gegenüber seiner Person, gegen die er sich wehren möchte.

„Es ist als Cheftrainer meine Aufgabe, sportliche Entscheidungen zu treffen, die auch manchmal unangenehm sind. Zu diesen stehe ich und diese dürfen öffentlich auch nach sportlichen Gesichtspunkten bewertet werden. In den vergangenen Wochen wurde eine von mir getroffene Entscheidung in der Berichterstattung einiger Medien aber auf eine persönliche Ebene gestellt, wogegen ich mich wehren möchte. Bei all meinen Stationen war mir der respektvolle Umgang mit meinen Spielern und meinem gesamten Team immer sehr wichtig. Deshalb kann ich es nicht stehen lassen, wenn öffentlich ein völlig verzerrtes Bild gemalt wird und ich als Diktator oder Ähnliches bezeichnet werde. Ich akzeptiere jede sachliche Kritik, erwarte mir aber Respekt und kann es nicht tolerieren, wenn ich persönlich angegriffen werde.“

Damir Canadi führte in seiner Erklärung auch Beispiele an, zeigte ausgedruckte Berichte in die Kamera und nannte zwei Medien sowie die Namen zweier Journalisten.

Das ganze Statement von Damir Canadi im Video

