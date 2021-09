"Es ist ein Spiel von zwei Mannschaften, die aus meiner Sicht nicht auf den Tabellenplatz gehören, wo sie aktuell stehen", sagt Dominik Thalhammer vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem LASK und Austria Wien. Die Linzer rangieren nach nur einem Ligasieg auf Platz zehn. Die Austria wartet überhaupt noch auf den ersten vollen Erfolg in dieser Saison.

Die Linzer Athletiker gehen allerdings mit personellen Problemen ins Heimspiel gegen die Veilchen. Mit Philipp Wiesinger (Adduktoren), Peter Filipovic und Yannis Letard (beide Muskelverletzungen) fallen gleich drei Innenverteidiger aus. Rückkehrer Felix Luckeneder wird heute gleich in der Startelf stehen.

"Es fehlen drei Innenverteidiger und wir brauchen jetzt andere Lösungen. Das heißt: Es wird eine Abwehrformation spielen, die in dieser Zusammensetzung sicherlich beim LASK noch nicht gespielt hat", stellte Thalhammer klar.

Der aktuelle Tabellenletzte aus Wien kämpft gegen eine Misere an, hat gegen den Lask elf Spiele nicht gewonnen und ging dabei achtmal als Verlierer vom Platz. Doch Trainer Manfred Schmid bleibt zuversichtlich: „Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft die Tabellensituation voll angenommen hat. Jetzt liegt es an uns, zu beweisen, dass wir nicht da unten hingehören. Im Training war die Mannschaft gewillt und bereit, das zu zeigen."

