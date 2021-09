Der SK Sturm Graz möchte sich als erster Verfolger von Tabellenführer Red Bull Salzburg etablieren. Dafür benötigen die Grazer im heutigen Bundesliga-Heimspiel gegen Austria Klagenfurt einen Sieg. Aktuell rangieren die Blackys mit elf Punkten auf Platz zwei. Klagenfurt wiederum hält bei beachtlichen acht Zählern.

Christian Ilzer warnt vor den Gästen: „Das ist eine Mannschaft, die sehr kompakt verteidigt. Da muss man mit entsprechender Geschwindigkeit spielen, um sie auszuhebeln. In der Offensive haben sie absolut Qualitäten." Doch der Trainer der Grazer weiß: „Wenn wir die Tugenden, die uns über weite Strecken ausgezeichnet haben, auf den Platz bringen, sind wir Favorit."

Klagenfurt-Coach Peter Pacult betont vor dem schwierigen Auswärtsspiel: „In Graz hat man andere Ansprüche und ist von der Qualität auch anders aufgestellt, aber wir wollen unsere Spielweise durchsetzen und es Sturm so schwer wie möglich machen.“

