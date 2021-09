Michael Liendl war nach der 1:3-Heimniederlage des WAC gegen Hartberg geladen. Der Routinier feuerte vor allem gegen Schiedsrichter Julian Weinberger, der mit seinem Team zwei kritische Entscheidungen gegen den WAC getroffen hat. Zum einen beim 0:1 durch Rotter, als auch beim Ausschluss gegen Matthäus Taferner.

„So arrogant zu pfeifen und dann den Spieler noch anzulächeln, habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt. Ich habe viele arrogante Schiedsrichter gesehen und konnte auch damit umgehen. Aber Spieler anlächeln und dann so tun, als ob das die feine Art wäre, habe ich so noch nie erlebt”, schimpfte Liendl nach dem Spiel im Sky-Interview.

„Für mich wirklich unverständlich so eine Leistung und dann auch noch so einen Arroganzanfall zu bekommen – nicht nur mir gegenüber, sondern anderen Spielern auch – ist nicht akzeptabel", legte Liendl nach.

Über das Spiel meinte der gebürtige Grazer: „Wir haben wieder einmal die ersten 20 Minuten verschlafen. Wenn du jedes Spiel einen Rückstand nachlaufen musst, dann wir es problematische, weil du es nicht immer drehen kannst. Dann kann man sagen, dass es immer das Gleiche ist.“

Auch Trainer Robin Dutt konnte die Rote Karte gegen Taferner nicht nachvollziehen: „Der vierte Mann hat gesagt, dass er ihn in den Schritt getroffen hat. Da muss er einen langen Schritt haben. War es sicherlich nicht. Wir haben den VAR. Er trifft ihn unten an der Wade. Dann fällt es mir schwer, es zu kommentieren.“

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger