Einen perfekten Abend erlebte Andreas Herzog mit dem FC Flyeralarm Admira am Samstag. Die Niederösterreicher feierten in der 7. Bundesliga-Runde auswärts gegen Rapid einen 2:1-Erfolg. Es war das perfekte Geschenk für Trainer Herzog, der am Tag zuvor seinen 53. Geburtstag gefeiert hatte.

Trotz des sensationellen Erfolgs zeigte sich der Admira-Chefcoach selbstkritisch: „Wir haben gewusst, dass wir eine super Leistung bieten müssen, wenn wir hier was holen wollen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben mit extrem viel Leidenschaft und Einsatz gespielt, aber wir haben zu viele Phasen im Spiel, wo wir die Bälle zu leicht herschenken. Da müssen wir dann noch mehr laufen und das haben die Burschen heute gemacht. Mit einem 2:1 Sieg bei Rapid sind alle überglücklich. Das haben sich die Burschen verdient. Ein bisschen ein Glück muss immer dabei sein", so Herzog gegenüber Sky.

Zum Spielstil seiner Mannschaft sagte der 53-Jährige: „Ich bin noch immer der Meinung, dass wir im Ballbesitz nicht gut sind und daher müssen wir momentan noch die Tore aus Standardsituationen schießen. Wenn wir dann noch besser mit dem Ball kombinieren und noch direktere Wege zum Tor haben, dann werden wir schon eine richtig coole Mannschaft werden.“

Roman Kerschbaum, der kurz nach der Pause einen herrlichen Freistoßtreffer erzielte, betonte: „Spielerisch war es heute nicht so besonders, aber dafür vom Kämpferischen und vom Einsatz her. Hut ab, dass wir das Spiel auswärts hier gedreht haben. Dann ist es umso schöner, wenn man trotzdem gewinnt.“

Zu seinem Tor sagte er: „Ich weiß, dass ich Freistoß schießen kann. Ich habe ihn perfekt getroffen und ich glaube, er war nur ganz schwer zu halten oder eigentlich unhaltbar.“

Stephan Zwierschitz merkte an: „Es fühlt sich sehr gut an, so wie jeder Sieg. Aber auswärts gegen Rapid fühlt es sich umso besser an. Den Lucky Punch haben heute wir gemacht.“

von Ligaportal, Foto: Josef Parak