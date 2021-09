Der designierte ÖFB-Präsident und Nachfolger von Leo Windtner heißt Gerhard Milletich. Der 65-Jährige ist dem Fußball seit Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen eng verbunden, fungiert seit 2012 als Präsident des Burgenländischen Fußballverbandes und stand 27 Jahre lang an der Spitze des EC/ESV Parndorf. Milletich hat sich am Samstag in einem Hearing gegen Roland Schmid durchgesetzt, der als Kandidat "von außen" für Veränderung gestanden wäre.

Geht es nach Gerhard Milletich, dürfte seine Erfahrung den Ausschlag gegeben haben: "Erfahrung ist in diesem Geschäft kein Fehler, hinzu kommt, dass ich durch meinen erfolgreich funktionierenden Verlag auch Wirtschaftskompetenz zeigen kann. Und wenn man langfristig erfolgreich arbeitet, ist das auch ein Markenzeichen. Frischer Wind alleine reicht oft nicht, wenn man nicht weiß, wie es geht", so der Burgenländer im Interview mit der Krone.

Die letzten Auftritte des A-Nationalteams bezeichnet er als "schlecht, so kann es nicht bleiben", stellt Milletich klar. "Ich bin gegen einen Schnellschuss, kann erst ab 17. Oktober eingreifen - aber Sie können sicher sein, dass mein erster Termin ein Gespräch mit Franco Foda ist. Parallel dazu werde ich Sportdirektor Peter Schöttel und die ÖFB-Sportkommission bitten, sich am Markt nach Alternativen umzusehen. Das müssen wir tun", lässt der 65-Jährige aufhorchen.

von Ligaportal, Foto: SID