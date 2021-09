Sky-Experte Marc Janko kritisiert den ÖFB scharf und findet deutliche Worte zur Wahl des neuen Präsidenten: "So wie es den Anschein macht, haben sich die Systemerhalter durchgesetzt", sagt der ehemalige Teamstürmer am Tag nach der Entscheidung des ÖFB, Gerhard Milletich für das Amt des ÖFB-Präsidenten vorzuschlagen.

Marc Janko betonte zwar, dass man Milletich erst arbeiten lassen müsse, doch "irgendwann wäre es an der Zeit, Inovationen reinzubringen in einen Verband, der nach dem Höchsten strebt und sich mit der Weltklasse messen möchte", so Janko. "Wenn ein System arbeitet, das sich nur selbst abwählen kann, dann ist das zu hinterfragen", fährt der Sky-Experte fort.

Auch der Wahlvorgang stößt beim 70-fachen Ex-Teamspieler auf Unverständnis: "Ein externer Kandidat, wie es Schmid gewesen ist, startet schon mit einem 0:1-Rückstand in diesen Wahlausschuss, weil sich die Landespräsidenten quasi selber wählen. Wo man hinschaut, wird einem übel."

von Ligaportal, Foto: Sky Österreich/FOTObyHOFER/Christian Hofer