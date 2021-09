Nur sechs Punkte nach sieben Runden, seit der 1. Runde sieglos: Der LASK befindet sich in einer schwierigen und unangenehmen Situation. Den Unmut der Fans bekommt vor allem Trainer Dominik Thalhammer zu spüren, der nach der Heimniederlage gegen die Austria mit "Thalhammer raus"-Sprechchören bedacht worden war (Ligaportal berichtete: "Thalhammer raus": LASK-Fans stören nach Pleite gegen Austria Interview mit Trainer Dominik Thalhammer).

Thalhammer: "Wir befinden uns in einer wirklich schwierigen Situation"

„Wenn man die Austria 0:2 verliert, dann ist das einfach zu wenig, das muss man heute so klar festhalten und anerkennen. Die Leistung der ersten 20 Minuten war schlecht. Wir hatten große Probleme, ins Spiel zu finden. Im zweiten Durchgang war dann klar, dass die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor macht. Diese Mannschaft waren nicht wir - und so war die Niederlage folgerichtig", analysierte Dominik Thalhammer die Niederlage.

Man befinde sich "jetzt in einer wirklich schwierigen Situation", stellte Thalhammer fest. Diese könne man "nur gemeinsam als Mannschaft, als Verein bewältigen", so der LASK-Coach weiter. "Die Leistung war heute nicht gut und ich weiß, dass die Erwartungshaltung eine andere ist. Der LASK bewegt sich gerade in einer Tabellenregion, in der man ihn nicht sehen will", gestand der 50-Jährige.

Nun müsse man die gesamte Situation "sachlich analysieren", betonte Thalhammer, der auch Selbstkritik einforderte. "Man muss versuchen, das Werkl wieder ins Laufen zu bringen, aber momentan haben wir Probleme, unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen. Das ist uns heute am schlechtesten gelungen", betonte Thalhammer.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann fragte Alexander Schlager, was die Gründe für die aktuellen Probleme seien. Der LASK-Kapitän antwortete: "Im Fußball sieht man das sehr oft. Es ist eine Mischung aus Selbstvertrauen und Überzeugung, was man trainiert hat und im Spiel umsetzen möchte. Die Erfolge sind national nicht zu 100 Prozent da - es ist ein Mix. Im Fußball nimmt das schnell eine Gruppendynamik. Es ist schwer, die Situation einzuschätzen. Den Lösungsansatz weiß keiner so richtig. Wir müssen noch enger zusammenrücken und noch mehr Gas geben."

Was Dominik Thalhammer u.a. über die "Thalhammer raus"-Rufe sagt hören Sie im nachfolgenden Video.

Weitere Statements von Thalhammer und Schlager im Video

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal