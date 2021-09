Der FK Austria Wien hat am Sonntagnachmittag einen überraschenden 2:0-Sieg gegen den LASK eingefahren und damit den ersten vollen Erfolg in dieser Saison bejubelt. Die Veilchen spielten clever und mutig, sodass der Auswärtssieg in Pasching schlussendlich verdient war. Den letzten Tabellenplatz haben die Wiener an die WSG Tirol abgegeben.

Manfred Schmid: "Am Ende war unser Sieg verdient"

"Wir haben in ersten 30 Minuten ein perfektes Spiel gemacht, haben alle Zweikämpfe gewonnen und fünf Topchancen gehabt. Dass wir nicht in Führung gegangen sind, ärgert mich sehr. In der zweiten Hälfte ist der LASK ein bisschen besser geworden, das Spiel war zerfahren, aber wir haben gut verteidigt. Bei der Riesenchance von Goiginger haben wir Glück gehabt. Am Ende war unser Sieg verdient", freut sich Manfred Schmid nach dem ersten Dreier in dieser Saison.

"Wir haben geschaut, wo wir dem LASK wehtun können. Unsere Ausrichtung war optimal, viele Dinge haben funktioniert. Wir wussten natürlich genau, wie der LASK kommen wird. Entweder in dieser Systematik oder im 4-3-3", erklärte der Austria-Trainer, der den starken Aleksandar Jukic bereits zur Halbzeit auswechseln musste, da dieser einen Kreislaufzusammenbruch hatte. "Er ist ein technisch sehr guter Spieler, der uns in Zukunft noch viel Freude bereiten wird", betonte Manfred Schmid.

Torschütze Eric Martel meinte nach dem Spiel gegenüber Sky: „Es war eine sehr umkämpfte Partie. Vielleicht nicht das beste Fußballspiel. Wir hatten trotzdem viele Chancen. Wir haben aber gekämpft bis zum Schluss und dann hat man auch natürlich die Kraft, um mit den Fans zu feiern, vor allem weil es unser erster Sieg ist. Jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt haben wir den ersten Dreier geholt und so muss es einfach weitergehen.“

Video: Das sagt Austria-Coach Manfred Schmid nach dem Sieg gegen den LASK

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal