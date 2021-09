In die Rubrik "Geschichten, die nur der Fußball schreibt" fiel heute der Einsatz von Altach-Keeper Martin Kobras in der 7. Bundesliga-Runde gegen die SV Ried. Die 35-jährige Vereinslegende des SCR Altach war zu Saisonbeginn von Damir Canadi zur Nummer 3 "degradiert" worden. Kobras äußerte seinen Unmut darüber in diversen Medien, was für großes Aufsehen sorgte. Aufgrund der Ausfälle von Casali und Odehnal musste Canadi im Heimspiel gegen die Rieder aber wieder auf Kobras zurückgreifen.

Damir Canadi: "Ich bin immer auf ihn zugegangen"

„Die letzten Wochen waren turbulent und emotional. Heute ist etwas mit den Fans aus mir herausgebrochen. Es war auf jeden Fall schön. Ich bin dankbar, dass ich nochmal die Möglichkeit bekommen habe vor Zuschauern zu spielen. Es kann sein, dass es das letzte Mal war. Vielleicht gibt es noch eine Zugabe, mal schauen", sagte Martin Kobras nach dem 1:1-Remis gegen die SV Ried.

Angesprochen auf die Entscheidung von Damir Canadi meinte der Routinier: „Es war einfach eine tiefe Enttäuschung, aber im Endeffekt muss ich damit klarkommen. Im Endeffekt geht es um den SCR Altach", so Kobras, der - anders als in einem Zeitungs-Interview dargestellt - mit Trainer Damir Canadi nach wie vor kommuniziert: „Ja, die gibt es schon. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen worden."

Damir Canadi meinte zum Thema Kommunikation mit Martin Kobras: „Ich kann das jetzt nicht so stehen lassen, dass wir uns nur noch in der Früh grüßen. Ich bin immer auf ihn zugegangen. Die Entscheidung liegt dann beim Martin, ob er mit mir weitersprechen möchte oder nicht. Ansonsten denke ich, dass wir ein gutes Verhältnis haben."

Über das 1:1 gegen Ried sagt der Coach der Rheindörfler: „Wir haben die Chance gehabt, dass wir heute Platz 3 bekommen. Es reicht einfach noch nicht. Es wird wahrscheinlich eine holprige Saison werden. Wir müssen uns finden. Wir müssen eine Mannschaft noch kreieren in dieser Saison. In den letzten 5 Jahren ist doch einiges passiert in Altach. Wir hatten hier eine sehr erfolgreiche Mannschaft vor 5 Jahren und dann war es doch sehr holprig. Jetzt heißt es wieder eine neue Mannschaft zusammenzustellen.“

von Ligaportal, Foto: SCR Altach