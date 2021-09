Die Interessengemeinschaft der österreichischen Fußball-SchiedsrichterInnen (kurz IG Referee) üben in einer Presseaussendung Kritik am ÖFB. Demnach sollen der IG Referee Informationen vorliegen, welche "ein weitreichendes Versagen der ÖFB-Schiedsrichterführung in ihrem Management aufzeigen", heißt es.

"Wir sind isoliert"

Seit 2008 nahm kein österreichischer Schiedsrichter an einer EM- oder WM-Endrunde teil und seit 13 Jahren ist kein Referee mehr in der höchsten Elite-Kategorie der UEFA als Schiedsrichter gelistet. Diesen Fakt führt die IG-Referee auf ein veraltetes System zurück: "Natürlich sind die Schiedsrichter in erster Linie für ihre Leistungen verantwortlich, sie agieren jedoch in einem rückständigen System. Maßgebliche Entwicklungsschritte hin zu mehr Professionalität wurden seitens der Schiedsrichterführung unter Robert Sedlacek und des ÖFB nur in unzureichendem Ausmaß gesetzt. Allein die Einführung des Video-Assistant-Referee (VAR) erfolgte im Vergleich zu anderen vergleichbaren Ligen wie Tschechien oder Polen viel zu spät. Wertvolle Erfahrungen und Entlastungen, die der VAR den Schiedsrichtern bietet, blieben jahrelang ungenutzt. Sportpolitisch findet seit 2008 kaum eine Anknüpfung an UEFA oder FIFA statt. Österreichs Schiedsrichter-Verantwortlichen fehlt der notwendige sportpolitische Zugang zu den großen Verbänden, sie sind somit keine Stütze für die heimischen Referees", kritisiert man in der Aussendung.

Bernhard Brugger, Pressesprecher der IG Referee, erklärt: „Österreichs Schiedsrichterwesen hat den Anschluss an die europäische Spitze verloren, mitunter auch, weil es keinem österreichischen „Spitzenfunktionär“ in den vergangenen Jahren gelang, in den Verbänden der UEFA und FIFA als Brückenbauer für die österreichischen Schiedsrichter seine Visitenkarte zu hinterlassen. Seit nunmehr 13 Jahren scheint kein österreichischer Referee mehr in der Top-Kategorie der UEFA auf, seit dem Ausscheiden von Konrad Plautz als EM-Referee 2008 leitet kein österreichischer Schiedsrichter entscheidende Spiele oder ist bei namhaften Turnieren vertreten - wir sind isoliert. Für dieses desaströse Bild trägt allein die ÖFB-Schiedsrichterführung die Verantwortung.“

Arbeits- und sozialrechtlich unbefriedigende Situation für Schiedsrichter der österreichischen Bundesliga

Zudem ortet die IG Referee eine "arbeits- und sozialrechtlich unbefriedigende Situation für Schiedsrichter der österreichischen Bundesliga". In diesem Punkt wird bemängelt, dass die SchiedsrichterInnen in keinem Angestelltenverhältnis zum ÖFB stehen und außerdem kein vergleichbares Grundgehalt erhalten, "obwohl eindeutig Merkmale eines Dienstverhältnisses vorliegen". SchiedsrichterInnen der Bundesliga seien "an Weisungen und Zeitpläne gebunden", hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt der Tätigkeit gebe es "klare Vorgaben", heißt es weiter.