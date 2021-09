Der LASK hat keine 24 Stunden nach der Heimniederlage gegen die Wiener Austria Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer mit sofortiger Wirkung freigestellt. Als Cheftrainer fungiert bis zur Winterpause - also für mindestens die nächsten 18 Spiele - der bisherige Co-Trainer Andreas Wieland. Das gibt der LASK in einer Aussendung bekannt.

Siegmund Gruber: "Uns fehlt die Überzeugung, dass er es schaffen wird, unsere Mannschaft wieder in die Form zu bringen, die wir brauchen, um unsere Saisonziele zu erreichen"

Präsident Siegmund Gruber erklärt: „Man kann Dominik nicht absprechen, dass er für den LASK alles gegeben und auch einiges erreicht hat: Er hat mit unserer Mannschaft eine großartige Europapokal-Saison und einen starken Herbst gespielt. Wir haben mit ihm zweimal eine internationale Gruppenphase und nach 21 Jahren wieder ein Cupfinale erreicht. Er war für einige der besten Spiele in der Geschichte des LASK mitverantwortlich. Er ist unbestritten ein Fußball-Fachmann. Aber uns fehlt die Überzeugung, dass er es unter dem derzeitigen Druck – ausgelöst durch die zuletzt schlechten Ergebnisse und Leistungen – schaffen wird, unsere Mannschaft wieder in die Form zu bringen, die wir brauchen, um unsere Saisonziele zu erreichen."

Der LASK sei bereits "in den letzten Wochen auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor" gewesen, "da man die Positionen wieder trennen wollte", heißt es in der Mitteilung an die Medien. "Hier werden die Verantwortlichen bald zu einer Entscheidung kommen", betont der LASK.

Interimscoach Andreas Wieland verfügt über eine UEFA-Pro-Lizenz und war bereits in der Saison 2019/20 Co-Trainer des LASK. Anfang Jänner 2021 übernahm er den FC Juniors OÖ auf einem Abstiegsplatz, holte sieben Siege in 17 Spielen und beendete die Zweitliga-Saison noch auf Platz Acht, ehe er als Assistent von Dominik Thalhammer zum LASK zurückkehrte. René Gartler bleibt Co-Trainer.

Sein Debüt als Cheftrainer des LASK wird Wieland beim Auswärtsspiel am Donnerstag in der UEFA Europa Conference League gegen HJK in Helsinki geben.

