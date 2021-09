Als "Mister Europacup" wurde Louis Schaub während seiner Zeit beim SK Rapid Wien bezeichnet. Der nunmehr 26-Jährige erzielte in 30 Europacup-Partien für die Hütteldorfer 16 Tore. Mittlerweile kickt Louis Schaub in der deutschen Bundesliga für den 1. FC Köln, wo mit Dejan Ljubicic und Florian Kainz zwei weitere ehemalige Rapid-Kicker unter Vertrag stehen.

Louis Schaub über Genk: "Ein Gegner, der auf Augenhöhe sein kann"

Aufgrund dieser drei Akteure wird wohl auch der SK Rapid ein Thema in der Kabine des 1. FC Köln sein. Vor allem mit Dejan Ljubicic, der erst im Sommer von Hütteldorf nach Köln wechselte, tauscht sich Schaub regelmäßig über Rapid aus: „Ja wir reden in der Kabine relativ oft. Eben auch über die Ergebnisse von Rapid. Jetzt ist eben auch sein Bruder bei Rapid, deswegen haben wir auch gute Informationen über die internen Sachen. Wir tauschen uns da regelmäßig aus", sagt Schaub im Gespräch mit Sky Sport Austria.

Als Familienvater bleibt Louis Schaub jedoch recht wenig Zeit, um die Spiele der Hütteldorfer intensiv zu verfolgen: „Wenn es sich ausgeht dann schaue ich natürlich gerne die Spiele. Ich kann nicht den ganzen Tag am Wochenende Fußball schauen, denn ich habe auch einen Sohn, der will auch mit mir Zeit verbringen. Aber nach dem Spiel gegen Freiburg konnte ich noch die letzten 30 Minuten anschauen, da waren wir am Weg zum Flughafen", erzählt Schaub.

Am Donnerstag steht für Rapid das erste Gruppenspiel in der Europa League an. Die Grün-Weißen treffen daheim auf den KRC Genk. Ein Gegner, mit dem die Hütteldorfer bereits Bekanntschaft machten - damals auch mit Louis Schaub: "Wir hatten zwei Mal das Vergnügen in der Gruppenphase. Es waren immer sehr enge Spiele, aber ich glaube, dass das ein Gegner auf Augenhöhe sein kann. West Ham ist der Favorit, aber ich denke, dass der zweite Platz ist auf alle Fälle möglich ist", hält Louis Schaub.

von Ligaportal, Foto: SID