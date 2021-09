Startschuss für den FC Salzburg in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Zum dritten Mal in Folge nimmt Österreichs Serienmeister an der Königsklasse teil. Am heutigen Dienstag steigt um 18:45 Uhr das erste Gruppenspiel auswärts gegen den FC Sevilla. Die Spanier (Rekordsieger der Europa League) nehmen die Gruppe G als Favorit in Angriff. Die Bullen wiederum wollen gleich zu Beginn eine Überraschung liefern.

Jaissle: "Es ist klasse, wenn wir uns mit den besten Teams in Europa messen können"

Red Bull Salzburg ist mit einer breiten Brust nach Sevilla gereist, konnten die Bullen doch alle bisherigen zehn Pflichtspiele in dieser Saison gewinnen. "Wir haben eine super Serie gestartet, die Jungs machen das richtig gut. Ich hoffe, dass sie morgen mit dieser Unbekümmertheit, mit dieser Frechheit auf den Platz gehen", stellt Trainer Matthias Jaissle klar.

Nicolas Seiwald freut sich gewaltig auf seine erste Partie in der Champions League: "Es ist das bisher größte Spiel meiner Karriere. Wir sind einmal nicht der Favorit, aber es wird ein super Erlebnis", betont der 20-Jährige.

Cheftrainer Matthias Jaissle brennt darauf, sich mit den besten Teams in Europa zu messen: "Jetzt freuen wir uns riesig auf das Spiel in Sevilla, denn es ist klasse, wenn wir uns mit den besten Teams in Europa messen können. Darauf haben wir hart hingearbeitet. Für uns geht es dabei gegen eine internationale Top-Mannschaft, die auch jetzt wieder einen sehr guten Start in die spanische Liga hatte."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Sevilla 1.70 | Unentschieden 3.80 | Salzburg 5.00

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.