Heute um 18:45 Uhr startet der FC Salzburg in die Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22. Auf die Bullen wartet am 1. Spieltag gleich eine schwierige Aufgabe, gastiert Österreichs Serienmeister doch beim FC Sevilla. Die Spanier (Rekordtitelträger in der Europa League) gehen als Favorit in die Gruppe G.

"Wir sind hier, um uns zu profilieren und werden uns nicht mit weniger zufrieden geben. Wir werden uns nicht damit zufrieden geben, die zweite Geige zu spielen", sagt Matthias Jaissle, der folgende Startelf aufbietet:

FC Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Sucic, Camara, Aaronson, Seiwald - Adeyemi, Sesko

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images