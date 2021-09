Nach dem Elfmeter-Rekord in der ersten Halbzeit (Ligaportal berichtete: Vier Elfmeter in einer Halbzeit: Sevilla und Salzburg sorgen für CL-Rekord) sorgte Youssef En-Nesyri kurz nach dem Seitenwechsel für ein weiteres Highlight in der ohnehin schon außergewöhnlichen Champions-League-Partie zwischen Sevilla und Red Bull Salzburg.

Der 24-jährige Marokkaner, der bereits seit der 26. Minute mit Gelb vorbelastet war, hob nach einem Zweikampf mit Solet im Strafraum der Salzburger spektakulär ab, obwohl keine Berührung stattgefunden hat.

Schiedsrichter Kulbakov aus Weißrussland tat das einzig Richtige nach dieser Schwalbe des Jahres und zeigte En-Nesyri Gelb-Rot.

Die peinliche Schwalbe im Video

Youssef En-Nesyri is shown a red! 🔴pic.twitter.com/KZJACRQXhI — Bet The Footy (@betthefooty) September 14, 2021

von Ligaportal, Foto: IMAGO / Agencia EFE