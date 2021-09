Der SK Rapid Wien bekommt es zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase gleich mit einem schwierigen Brocken zu tun, steht doch ein Heimspiel gegen den KRC Genk auf dem Programm. Der belgische Cupsieger ist kein unbekannter Gegner für die Hütteldorfer: 2013 und 2016 duellierten sich diese Klubs in der Europa League.

Damals waren die Belgier noch eher auf Augenhöhe mit den Wiener. Heute gehen sie als ganz klarer Favorit ins Spiel, wenn man sich den Marktwert des Klubs (127 Millionen Euro) ansieht. Dementsprechend groß ist der Respekt vor dem Gegner: „Sie treten offensiv sehr flexibel auf, wechseln sehr oft die Positionen", erklärt Didi Kühbauer.

Nichtsdestotrotz will sich Rapid auch gegen die Belgier etwas zutrauen: „Nur verteidigen, nur schauen, über die Runden zu kommen, wäre der falsche Weg. Wir wollen aggressiv nach vorne spielen, den Gegner stören und die Oberhand bekommen", gibt der Rapid-Coach die Marschroute vor.

Rapid kann jedenfalls auf eine außerordentlich gute Heimbilanz im Europacup bauen. Nur zwei der letzten 15 internationalen Heimpartien gingen verloren. 9 Mal konnten die Grün-Weißen einen Sieg bejubeln.

Richard Strebinger muss wegen Schulterproblemen passen, an seiner Stelle wird Paul Gartler das Tor hüten. Auch Lion Schuster wird ausfallen. Der Einsatz von Robert Ljubicic ist fraglich. Filip Stojkovic hingegen kehrt zurück.

