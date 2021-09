Der SK Sturm Graz bekommt es zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase mit einem Hammer-Gegner zu tun. Die Grazer gastieren beim französischen Spitzenklub AS Monaco. Sturm reist aber als selbstbewusster Außenseiter ins Fürstentum: "Wir werden versuchen, unsere Art und Weise von Fußball auch international zu zeigen", stellt Christian Ilzer klar.

Sturm-Präsident Christian Jauk brachte es auf den Punkt: "Es treffen zwei Welten aufeinander. Es wird spannend sein, zu sehen, wie ein unabhängiger Mitgliederverein gegen einen Millionärsverein bestehen kann."

Aktuell steckt AS Monaco jedoch in einer leichten Krise: In der Meisterschaft gelang den Monegassen nur ein Sieg in fünf Spielen: "Morgen ist ein Europa-League-Spiel gegen ein gutes Team und wir müssen unser Europa-Gesicht zeigen. Wir müssen zurück zu den Wurzeln. Zu allererst müssen wir gemeinsamen arbeiten, als Team, nicht jeder für sich selbst", stellt Trainer Niko Kovac klar.

Auch deshalb vermutet Christian Ilzer, dass Monaco die stärkste Mannschaft aufbieten wird. Sturm bleibt aber selbstbewusst: "Wir haben unsere Ideen, wie wir hier morgen auftreten wollen. Wir werden versuchen, das sehr aktiv umzusetzen. Obwohl wir krasser Außenseiter sind, ist es unser fester Vorsatz, etwas mitzunehmen. Das ist meine Art und Weise, Fußball zu denken. Wir wollen hier nicht passiv sein", stellt Ilzer klar.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Monaco 1.44 | Unentschieden 4.60 | Sturm 7.25

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.