Zum Auftakt der Gruppenphase in der UEFA Europa Conference League gastiert der LASK beim finnischen Meister HJK Helsinki. Die Linzer Athletiker wollen die turbulente Phase hinter sich lassen und mit Neo-Coach Andreas Wieland den Turnaround schaffen. Der ehemalige Co-Trainer von Dominik Thalhammer wurde nach dessen Entlassung zum Chefcoach berufen.

Andreas Wieland verriet im Gespräch mit Ligaportal, dass er eine "sehr selbstkritische Mannschaft vorgefunden" habe. "Es war so, dass die Spieler ihre eigenen Leistungen hinterfragt und die Fehler nicht beim Trainer gesucht haben", so der Neo-LASK-Coach.

"Es wird darum gehen, dass wir Stablität und Einfachheit in unser Spiel bringen und uns über erfolgreiche Aktionen Selbstvertrauen holen. Wir werden proaktiv gegen den Ball spielen - so wie es bekannt ist für den LASK - und einen sehr direkten Zugang nach vorne suchen", schildert der neue Cheftrainer seine Ideen.

Gespielt wird in Helsinki auf Kunstrasen. Der Gegner aus Finnland führt die Tabelle in der heimischen Meisterschaft klar an: „Die Statistik in der Liga ist sehr aussagekräftig. Das ist eine Mannschaft mit hoher Qualität“, weiß Wieland. „Jetzt sind wir alle gemeinsam gefragt: Ein jeder von uns muss Verantwortung übernehmen, auf und neben dem Platz. Wenn wir wieder als echte Einheit auftreten und jeder für jeden fightet, werden wir wieder Erfolge feiern können", ist Wieland überzeugt.

