Am vergangenen Montag ging die Ära von Dominik Thalhammer beim LASK zu Ende. Der 50-Jährige war nach der jüngsten Pleite gegen die Wiener Austria (0:2) freigestellt worden. Andreas Wieland, der bisher als Co-Trainer von Thalhammer fungiert hatte, übernimmt zumindest bis zur Winterpause als neuer Cheftrainer. Seine Premiere als Chefcoach feiert Wieland bereits morgen im ersten Gruppenspiel der UEFA Conference League gegen HJK Helsinki.

Andreas Wieland: "Ich möchte aus dieser Situation herauskommen"

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann hat Andreas Wieland vor dem Abflug der Linzer Richtung Helsinki zum Interview gebeten. Der Nachfolger von Dominik Thalhammer verriet gleich zu Beginn, dass er eine "sehr selbstkritische Mannschaft vorgefunden" habe. "Es war so, dass die Spieler ihre eigenen Leistungen hinterfragt und die Fehler nicht beim Trainer gesucht haben", so der Neo-LASK-Coach.

"Es wird darum gehen, dass wir Stablität und Einfachheit in unser Spiel bringen und uns über erfolgreiche Aktionen Selbstvertrauen holen. Wir werden proaktiv gegen den Ball spielen - so wie es bekannt ist für den LASK - und einen sehr direkten Zugang nach vorne suchen", schildert Wieland seine Ideen.

Der nunmehrige Cheftrainer der Linzer Athletiker habe sich "wenig mit sich selbst beschäftigt, sondern permanent mit der Mannschaft und dem Verein", so der 38-Jährige. "Ich möchte aus dieser Situation herauskommen. Meine Person ist in Wahrheit nicht so wichtig. Es geht nicht um einzelne Personen, sondern darum, dass wir wieder Leistungen auf den Platz bekommen und schnellstmöglich aus der Situation herauskommen", sagte Wieland abschließend.

Wie der Trainer den Gegner HJK Helsinki einschätzt, sehen Sie im nachfolgenden Video.

Das Interview mit Andreas Wieland im Video

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal