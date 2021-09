Lade dir jetzt die neue Ligaportal-App auf dein Smartphone: Brandneues Design, noch einfachere Navigation, deutlich verbesserte Performance und viele aufregende, einzigartige Features: Die neue Live-Ticker-App von ligaportal.at - Österreichs größtem Fußballportal - setzt besondere Maßstäbe in der Fußball-Berichterstattung. Die App ist für Android (Google Play Store & Huawei Gallery Store) und iOS verfügbar und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Ligaportal-App gehört zu den vier beliebtesten Apps in Österreich (hinter ORF, Willhaben und Krone) und verzeichnete bis dato über 700.000 Downloads.

Woche für Woche übertragen die Live-Ticker-Reporter des Ligaportals während der laufenden Meisterschaft rund 1000 Fußball-Spiele: von der Champions League bis zur untersten Klasse in Österreich – und das seit 14 Jahren. Für viele Fußballfans ist das Service bisher schon unverzichtbar. Nun spielt die App auf einem noch höheren Niveau und ist sozusagen der perfekte Neuzugang fürs mobile Endgerät (Android & iOS).

„Wir haben uns ganz bewusst für ein modernes Design entschieden und den primären Fokus auf eine übersichtliche Gestaltung und eine deutlich verbesserte Navigation gelegt“, sagt Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von ligaportal.at. „Unser Content ist im deutschsprachigen Raum ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und grenzt sich stark von anderen klassischen Fußball-Apps ab. Im Live-Ticker-Bereich sind wir Komplettanbieter.“

Ligaportal-Gründer und Geschäftsführer Dr. Thomas Arnitz



Neben einem brandneuen Design, bei dem der User die Hintergrundfarbe selbst wählen kann, punktet die App mit Usability und einer Reihe von spannenden Features. So kann man etwa einen Home-Screen für jede Liga einstellen, Favoriten-Spielklassen ganz nach Wunsch ordnen oder Lieblings-Teams anwählen. Ebenfalls neu: Die parallele Anzeige von Live-Spielen. Lauter Möglichkeiten, um über die Herzensmannschaft oder Herzensliga immer topaktuell informiert zu sein.

Besonders freut Arnitz, dass die von Usern lang langersehnten Aufstellungen und Live-Statistiken wie Ballbesitz, Torschüsse oder Passgenauigkeit in allen internationalen Top-Ligen (Deutsche Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 etc.), sowie in den beiden höchsten österreichischen Spielklassen (Admiral Bundesliga und Admiral 2. Liga) verfügbar sind (zu finden im Live-Ticker unter "Aufstellungen" und "Statistik").

Ligaportal App im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen

ligaportal.at gehört zu den 20 größten Websites in Österreich (6 Mio. Besuche, 50 Mio. Seitenaufrufe pro Monat) und berichtet topaktuell und informativ über sämtliche 2.200 Fußballvereine von der Bundesliga bis zur untersten Klasse. Zu Spielzeiten finden am Wochenende österreichweit knapp 1.150 Kampfmannschaftsspiele statt, wobei ligaportal.at über jedes einzelne berichtet (Vorschauen, Expertentipps, Spielberichte, etc.). Darüber hinaus überträgt ligaportal.at ca. 1.000 Begegnungen pro Woche im Live-Ticker und mit Videos. Neben einer umfangreichen Fußball-Berichterstattung bietet ligaportal.at auch Fußballreisen zu den Top-Klubs in Europa, Trainingslager für Vereine, einen Fußball-Onlineshop, Stickeralben für Vereine, Fußball-Tracker und vieles mehr. Die Styria Media Group AG ist Mehrheitseigentümer des Portals: https://www.styria.com/de/

Fotocredit: Harald Dostal