Einen historischen Moment gab es am Dienstagabend, als Yusuf Demir für den FC Barcelona im Champions-League-Heimspiel gegen Bayern München eingewechselt wurde. Die Rapid-Leihgabe kam in der 59. Minute für Sergi Roberto ins Spiel. Zu diesem Zeitpunkt war es 0:2 gestanden. Am Ende verloren die Katalanen deutlich 0:3.

Yusuf Demir: "Ich wollte es einfach genießen"

Für Demir war das Debüt in der Königsklasse dennoch etwas ganz Besonderes: „Ich wollte es einfach genießen, weil es mein erstes Spiel im Camp Nou war und mein erstes Champions League-Spiel. Ich habe es genossen, aber wir haben trotzdem verloren. Wie man weiß ist Bayern eine richtig starke Mannschaft. Ich war einfach glücklich über meine Chance.“

Sky-Experte Marc Janko lobte den 18-jährigen Wiener: „Ungeachtet dessen wie die Saison für ihn jetzt weitergeht, ist es schon einmal unglaublich, wie schnell er dort Fuß gefasst hat und er nicht nur Teil dieser Mannschaft ist, sondern auch in so einem Spiel reinkommt.“

Einen Seitenhieb gegen Rapid-Coach Didi Kühbauer konnte sich der 70-fache Ex-Teamspieler Österreichs dann nicht verkneifen: „Für mich auch interessant, dass man teilweise für die österreichische Liga nicht gut genug ist, aber dann bei Barcelona in so einem Spiel dann schon lange spielen darf."

Rückblick: Rapid-Trainer Didi Kühbauer hat den Youngster in der abgelaufenen Saison - bis auf wenige Ausnahmen - als Joker gebracht. Dies sorgte in der Öffentlichkeit für Kritik.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller