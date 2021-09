Eine "Monster-Aufgabe" wartet am Donnerstag auf den SK Sturm Graz zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase. Die Steirer gastieren am 1. Spieltag beim französischen Topklub AS Monaco. "Es treffen zwei Welten aufeinander", hatte es Sturm-Präsident Christian Jauk treffend auf den Punkt gebracht.

Christian Ilzer betonte in der Pressekonferenz des Öfteren, dass er seine Mannschaft auch gegen den haushohen Favoriten aktiv sehen möchte: "Wir haben unsere Ideen, wie wir hier morgen auftreten wollen. Wir werden versuchen, das sehr aktiv umzusetzen. Obwohl wir krasser Außenseiter sind, ist es unser fester Vorsatz, etwas mitzunehmen. Das ist meine Art und Weise, Fußball zu denken. Wir wollen hier nicht passiv sein", stellte der Sturm-Coach klar.

Neuzugang David Affengruber freut sich sehr auf die Auftaktpartie gegen die Monegassen: "Es ist sicher eines der wichtigsten und coolsten Spiele meiner Karriere. Auf das freue ich mich einfach. Wir sind bereit", erklärte der Innenverteidiger, der sich besonders auf Cesc Fabregas freut.

Rund 600 Sturm-Fans begleiten die Mannschaft ins Fürstentum. Die Behörden untersagten den Gästefans jedoch einen Fan-Marsch. Das Betreten des Fürstentums ist Sturm-Fans, die sich mit Trikots, Schals etc. erkenntlich zeigen, bis 17:30 Uhr verwehrt.

Weitere Stimmen von der Pressekonferenz gibt es im nachfolgenden Video.

Die Pressekonferenz des SK Sturm im Video

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA/ADMIRAL