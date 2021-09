Peter Michorl hat am Sonntag nach der Heimniederlage des LASK gegen Austria Wien von Disziplinlosigkeiten gesprochen und fand einmal mehr deutliche Worte zur aktuellen Situation beim oberösterreichischen Traditionsklub. "Der Trainer ist da die ärmste Sau", fügte der gebürtige Wiener in seinem Sky-Interview am Sonntag hinzu.

Peter Michorl hofft auf Trendwende: "Wir wollen unser internationales Gesicht zeigen"

Vielleicht hatte Peter Michorl ja schon eine Vorahnung, was am nächsten Tag passieren würde. Dominik Thalhammer wurde am Montag freigestellt, Andreas Wieland übernimmt zumindest bis zur Winterpause als neuer Cheftrainer.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann war vor dem Abflug des LASK Richtung Helsinki, wo heute um 18:45 Uhr das erste Conference-League-Gruppenspiel für die Linzer auf dem Programm steht (HJK Helsinki gegen LASK LIVE im Ligaportal-Ticker), am Flughafen in Linz und hat sich mit Peter Michorl unterhalten.

Zum Trainerwechsel sagt der 26-Jährige: "Natürlich wirft das einen Schatten auf die Mannschaft. Wir haben klipp und klar versagt. Der Trainer ist dann das schwächste Glied, deshalb musste er gehen und nicht die Spieler", lässt Michorl aufhorchen. Der Fußball sei "sehr schnelllebig" und es müsse "weitergehen für den LASK", so der Wiener weiter.

Aus der aktuellen Situation will man beim LASK so schnell wie möglich herauskommen: "Wir wollen das alles schnell wieder ins rechte Licht rücken. Im internationalen Bewerb können wir zeigen, was wir draufhaben. International hat es die letzten Jahre gut funktioniert, das wollen wir wieder zeigen", hält Michorl fest.

Auf die Frage, wie er sich als einer der letzten verbliebenen "Langzeit-LASKler" auf dem Spielfeld einbringen könne, entgegnte der 26-Jährige: "Ich muss Größe zeigen und die anderen mitnehmen, aber jeder muss auf dem Platz Verantwortung übernehmen, um aus so einer Situation herauszukommen. Jetzt steht ein anderer Wettbewerb an - da spielt die Bundesliga keine Rolle. Wir wollen unser internationales Gesicht zeigen und ich bin überzeugt davon, dass jetzt jeder verstanden hat, worum es geht."

