Der LASK hat gleich im ersten Spiel unter Neo-Coach Andreas Wieland einen Sieg eingefahren: Die Linzer Athletiker feierten am ersten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase einen 2:0-Auswärtssieg gegen HJK Helsinki. Dario Maresic brachte die Gäste früh in Führung, ehe Christoph Monschein in der Schlussphase für die Entscheidung sorgte.

"Das Erfolgserlebnis tut uns richtig gut"

„Das war heute ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich habe den Jungs einen einfachen Matchplan mitgegeben - und den haben sie gut umgesetzt. Mit Kampfgeist haben wir HJK die Schneid abgekauft und so den verdienten Sieg eingefahren. Besonders freut mich, dass die Mannschaft bis zum Schluss alles gegeben hat und wir zu Null gespielt haben. Die drei Punkte kommen mit nach Linz - das fühlt sich sehr gut an", jubelte Cheftrainer Andreas Wieland nach dem erlösenden Sieg.

Christoph Monschein, der heute erstmals nach seiner Verletzung in der 1. Runde des ÖFB-Cups im Juli dieses Jahres, zum Einsatz kam, freute sich über seinen schönen Schlenzer zum 0:2: "Es ist ein schönes Gefühl, wieder einmal zu treffen. Ich bin einfach nur froh, dass ich den Sack zumachen konnte. Wir hatten einen einfach Matchplan und eine einfache Taktik. Jeder war bereit, alles zu geben", betonte der 28-Jährige gegenüber Sky.

Auch Kapitän Alexander Schlager wirkte sehr erleichtert: "Das Erfolgserlebnis tut uns richtig gut. Wir haben von der ersten Minute alles gegeben. Die zweite Halbzeit war ein Kampf, aber jeder hat den Kampf angenommen. Es war eine sehr intensive Partie für uns", hielt der gebürtige Salzburger fest.

Neo-Coach Andreas Wieland habe von der Mannschaft verlangt, dass diese "alles reinwirft und das Spiel unkompliziert halten soll", verriet Schlager, der aber vor Nachlässigkeiten warnt: "Nur weil wir heute gewonnen haben, heißt es nicht, dass es am Sonntag ein Selbstläufer wird. Wir müssen wieder an die Leistungsgrenze gehen."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal