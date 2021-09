In der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga hat die SV Guntamatic Ried am morgigen Samstag den Wolfsberger AC zu Gast. Die Rieder stehen aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und blicken damit auf einen gelungenen Saisonstart zurück. Drei Punkte dahinter liegt der WAC, dessen Start in die neue Saison eher holprig verlief.

„Ich wünsche mir, dass das Stadion wieder so voll wie möglich wird"

„Der WAC hat eine sehr spielstarke Mannschaft. Wir müssen wieder gut verteidigen und unsere Chancen nutzen. Wenn wir das wieder hinbekommen, können wir auch gegen den WAC gewinnen“, sagt Ried-Kicker Murat Satin. „Gegen den LASK war das Stadion ausverkauft. Ich hoffe auch gegen den WAC auf viele Zuschauer. Wir müssen unseren Fans aber auch etwas bieten. Gegen den LASK war das top. Ich hoffe, dass wir jetzt mit einem Sieg gegen den WAC Platz drei festigen können. Unsere Fans sind dabei sehr wichtig. Sie geben uns extra Kraft und Luft. Der WAC hat sehr gute Kicker wie Liendl und Taferner. Wir müssen unsere Arbeit machen und sie so stören, dass sie nicht in den Fluss kommen. Wir müssen die Zweikämpfe annehmen und präsent sein", so der 25-jährige gebürtige Innsbrucker.

„Ich wünsche mir, dass das Stadion wieder so voll wie möglich wird. Die Zuschauer hatten einen Riesenspaß gegen den LASK. Es wäre schön, wenn sie uns wieder zahlreich unterstützen würden. Das hat uns extrem geholfen. Wir haben zuhause bisher alle drei Spiele gewonnen. Der WAC ist eine sehr gute Mannschaft und ist über uns zu stellen. Aber es geht immer elf gegen elf. Und wenn uns die Zuschauer wieder so großartig unterstützen, ist auch gegen den WAC etwas drin für uns“, so Andreas Heraf. „Der WAC ist so wie andere Spitzenteams schlecht gestartet. Auch wenn sie zuletzt wieder verloren haben, haben sie zwischenzeitlich schon wieder Fahrt aufgenommen. Sie spielen jetzt wieder in der alten Rautenformation. Michael Liendl ist trotz seines fortgeschrittenen Alters der Dreh- und Angelpunkt. Ihn gilt es zu neutralisieren, um Zugriff auf das Spiel zu bekommen", weiß der Ried-Coach.

Das letzte Aufeinandertreffen

In der 20. Runde der vergangenen Saison musste sich die SV Guntamatic Ried am 7. März 2021 zuhause Wolfsberg mit 0:4 geschlagen geben. Die Tore für die Kärntner erzielten Dario Vizinger (9.), Michael Liendl (13.), Dejan Joveljic (56.) und Thorsten Röcher (90.).

In der Bundesliga spielten die SV Guntamatic Ried und der WAC bisher 22 Mal gegeneinander. Acht Mal siegte Ried, acht Mal die Kärntner. Sechs Spiele endeten Unentschieden – bei einer Gesamttordifferenz von 26 zu 26.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal