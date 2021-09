Eine Woche nach dem überraschenden Auswärtssieg gegen Rapid geht es für den FC Flyeralarm Admira am Wochenende mit einem Heimspiel weiter. Die Panther empfangen in der 8. Runde der ADMIRAL Bundesligaam Samstag, 18. September, den TSV Hartberg. Anpfiff in der BSFZ-Arena ist um 17 Uhr.

Andreas Herzog: "Wir wollen natürlich den Schwung vom Erfolg gegen Rapid mitnehmen"

Admira-Trainer Andreas Herzog möchte den Schwung vom Auswärtssieg gegen Rapid mitnehmen und den nächsten Dreier einfahren: „Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die am letzten Spieltag zwei überraschende Auswärtssiege feiern konnten. Wir wollen natürlich den Schwung vom Erfolg gegen Rapid mitnehmen und die nächsten drei Punkte holen. Das wäre für uns eine richtig coole Geschichte.“

Stürmer Marlon Mustapha hält fest: „Der Erfolg gegen Rapid war sehr schön, doch er gehört der Vergangenheit an. Wir werden Hartberg jetzt auf keinen Fall unterschätzen und werden genauso viel Gas geben. Die ganze Mannschaft hat in den letzten Wochen gute Schritte gemacht und da wollen wir anknüpfen.“

Die Admira und Hartberg duellierten sich in der Bundesliga bisher zehn Mal. Die Bilanz der Niederösterreicher ist negativ. Es gab zwei Siege und acht Niederlagen. In der zweiten Spielklasse trafen die beiden Teams ebenfalls zehn Mal aufeinander. Neun Begegnungen gewannen die Panther, eine Partie ging verloren. Das letzte Aufeinandertreffen (15.5.) konnten die Steirer daheim mit 2:0 für sich entscheiden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak