Unter dem Namen "We Are Champions" stellt der WAC in Zukunft eine Fußballmannschaft für Menschen mit Beeinträchtigung. Die ersten Schnupper-Trainings finden bereits kommende Woche statt. Am Dienstag, den 21.09. um 14:30 Uhr wird in der Lavanttal-Arena trainiert. Am Freitag, den 24.09. um 17 Uhr findet in Klagenfurt (KAC-Platz) ebenfalls eine Trainingseinheit statt. Das gibt der WAC am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Sportkoordinator, Roman Stary: "Wir freuen uns, dass wir nun auch Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigungen den Fußballsport näher bringen können und sie als Teil unseres Wolfsrudels begrüßen dürfen."

Interessierte Fußballerinnen und Fußballer bitten wir, sich vorab unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! für die jeweilige Trainingseinheit anzumelden.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger