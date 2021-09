Eine Woche nach dem Auswärtssieg gegen den WAC steht für den TSV Hartberg am morgigen Samstag gleich das nächste Bundesliga-Spiel in der Fremde auf dem Programm, wenn die Oststeirer beim FC Flyeralarm Admira gastieren. In der Tabelle liegt der TSV nach sieben Runden auf dem fünften Tabellenplatz.

Kurt Russ über Admira: "Sie treten sehr aggressiv auf, da müssen wir aufpassen"

Hartberg-Cheftrainer Kurt Russ meint vor dem nächsten Auswärtsspiel seiner Mannschaft: „Das Spiel am Samstag wird ein schwieriges Spiel werden. Die Admira hat durch den Sieg gegen Rapid sicherlich viel Selbstvertrauen. Sie treten sehr aggressiv auf, da müssen wir aufpassen. Dennoch ist es so, dass wir unsere Möglichkeiten haben werden und die Chance sehr groß ist, dass wir wieder etwas mitnehmen können. Wir müssen vor allem auf die langen Bälle der Admira aufpassen, aber ich denke wir haben uns sehr gut darauf eingestellt. Wir freuen uns auf das Spiel und wir fahren mit sehr viel Zuversicht nach Niederösterreich."

Abwehrspieler Thomas Rotter, der zuletzt mit einem Tor gegen den WAC aufzeigen konnte, sagt: „Die Vorfreude auf das Spiel am Samstag gegen die Admira ist natürlich sehr groß. Wir wollen unbedingt nachlegen nach dem Sieg beim WAC. Wir wissen aber auch, wie schwierig dieses Spiel werden wird. Zwei aktuell ebenbürtige Mannschaften treffen aufeinander. Die Admira zeigte sich spielstark und gefährlich, wir sind gewarnt. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, ist für uns einiges möglich. Wir sind – wie in jedem Spiel – auf Sieg ausgerichtet!“

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller