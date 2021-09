Gegen AS Monaco gab es für den SK Sturm Graz am ersten Spieltag der Europa League nichts zu holen. Schlussendlich mussten sich die Grazer zwar nur 0:1 geschlagen geben, ein Klassenunterschied war dennoch zu erkennen. Am Sonntag wartet auf die Steirer wieder der Bundesliga-Alltag, wenn die WSG Tirol in Graz-Liebenau gastiert.

Christian Ilzer betont vor dem Liga-Duell gegen den Tabellenletzten: "Wir müssen so schnell wie möglich unsere Lehren aus dem Spiel in Monaco ziehen und bestmöglich regenerieren. Jetzt gilt es unsere volle Konzentration auf die nächste wichtige Aufgabe in der Bundesliga zu richten. Wir wollen dem Spiel selbstverständlich unseren Stempel aufdrücken und einen Auftritt voller Energie hinlegen. Das Ziel ist es, die drei Punkte zuhause in Graz zu behalten", stellt der Sturm-Coach klar.

Kapitän Stefan Hierländer sagt: "Die wichtigste Aufgabe bleibt für uns immer noch die Bundesliga. Wir wollen unseren Fans ein Topspiel bieten und zuhause wieder gewinnen. Das wird gegen die WSG Tirol alles andere als eine leichte Aufgabe."

In der Bundesliga rangiert der SK Sturm auf dem zweiten Tabellenplatz. Zuletzt gelang den Grazern ein Last-Second-Sieg gegen Austria Klagenfurt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal