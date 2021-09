Nach der Freistellung von Dominik Thalhammer befindet sich der LASK nun auf der Suche nach einem Nachfolger für den Posten des Sportdirektors. "Der LASK war bereits in den letzten Wochen auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor, da man die Positionen wieder trennen wollte. Hier werden die Verantwortlichen bald zu einer Entscheidung kommen", hieß es in einer Aussendung am Montag. Laut OÖN soll der Nachfolger Radovan Vujanovic sein.

Der gebürtige Serbe ist aktuell als sportlicher Leiter bei OÖ-Ligist ASKÖ Oedt tätig. Im Jahr 2012 heuerte der nunmehr 39-Jährige beim LASK an. In seiner ersten Saison mit den Schwarz-Weißen avancierte er mit 32 Toren zum Torschützenkönig in der Regionalliga Mitte. In der darauffolgenden Spielzeit erzielte Vujanovic 24 Treffer.

Nach dem Aufstieg in die 2. Liga traf der Vujanovic in 36 Spielen 13 Mal. Insgesamt erzielte der Serbe 69 Tore für den LASK.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal