Eine Woche nach dem ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison möchte der FK Austria Wien im Heimspiel gegen den SCR Altach nachlegen. „Das 2:0 beim LASK hat die Euphorie-Welle innerhalb der Mannschaft neu entfacht, wir konnten jetzt befreiter in die Trainingswoche gehen“, sagt Manfred Fischer, der im Sommer von Altach zur Austria wechselte.

„Das Wichtigste ist, dass wir Altach nicht unterschätzen – sie haben ein gutes Team. Jeder Austrianer, der am Samstag ins Stadion geht, wird einen Sieg erwarten und verlangen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen: Wir waren als Altach-Spieler gegen die Austria immer von der kleinen Zehe bis in die Haarspitzen motiviert – das muss uns allen klar sein – sie werden uns die Sache nicht leicht machen“, warnt Manfred Fischer.

Austria-Trainer Manfred Schmid hofft auf den ersten Heimsieg: „Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie mit derselben Energie in das Spiel geht wie beim 2:0 gegen den LASK. Unsere Fans haben uns bis jetzt unheimlich unterstützt – auch auf dem letzten Platz – umso schöner wäre es, wenn wir ihnen jetzt den ersten Heimsieg schenken könnten.“

Altach-Trainer Damir Canadi lobt den Gegner: „Sie wurden bislang unter Wert geschlagen. Die Leistungen waren weit besser, als die Ergebnisse. Man muss die Arbeit von Manfred Schmid loben, der es geschafft hat, wieder neues Leben und eine neue Mentalität in die Mannschaft zu bringen. Sie stellen sich jetzt viel besser auf die Gegner ein, trotzdem ist die eigene Spielidee immer zu sehen.“

