Wenige Tage nach dem Befreiungsschlag gegen Helsinki in der Conference League will der LASK auch in der ADMIRAL Bundesliga zurück in die Erfolgsspur finden. Zuletzt gab es für die Linzer Athletiker sechs Bundesliga-Partien in Folge ohne Sieg. Am morgigen Sonntag gastieren die Oberösterreicher beim SK Austria Klagenfurt, der aktuell zwei Punkte vor dem LASK steht.

Andreas Wieland: " Durch Erfolgserlebnisse wollen wir uns Stück für Stück das Selbstvertrauen zurückholen"

„Wir hatten gute, intensive erste Tage, die Mannschaft zieht voll mit. Durch Erfolgserlebnisse wollen wir uns Stück für Stück das Selbstvertrauen zurückholen - der Sieg gegen Helsinki hilft uns da natürlich weiter", sagt LASK-Coach Andreas Wieland.

„Jetzt heißt es dranbleiben und unsere Grundprinzipien auch am Sonntag wieder auf den Platz bringen. Auf uns wartet ein schweres Spiel, Klagenfurt ist zuhause noch ungeschlagen. Ich will von den Jungs von der ersten Minute bis zum Abpfiff vollen Einsatz sehen – wenn wir so auftreten wie am Donnerstag, können wir auch in Klagenfurt eine gute Leistung bringen", ist der Neo-Chefcoach überzeugt.

Die Personalsituation beim LASK ist weiterhin sehr angespannt: Filipovic, Gruber, Lawal, Letard, Raguž, Schmidt und Wiesinger sind gegen Klagenfurt nicht einsatzbereit.

Das letzte Bundesliga-Spiel des LASK in Klagenfurt fand am 5. Mai 2010 statt: Das Spiel gegen den SK Austria Kärnten endete damals mit 2:2.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal