Zum Abschluss der 8. Runde in der ADMIRAL Bundesliga steht morgen das Spitzenspiel zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien auf dem Programm. Die Vorzeichen für diesen Klassiker könnten eindeutiger nicht sein: Die Bullen gehen als makelloser Tabellenführer und mit zwei Tagen mehr Regeneration als glasklarer Favorit ins Spiel.

Letzter Rapid-Sieg in Salzburg liegt mehr als sechs Jahre zurück

"Klar spricht vieles gegen uns. Wir brauchen eine ausgesprochen gute Leistung, denn Salzburg ist das Nonplusultra in Österreich. Sie haben eine Top-Mannschaft, aber wir wollen die ersten sein, die gegen sie Punkte holen", sagt Rapid-Coach Didi Kühbauer im Vorfeld des Krachers.

Für dieses Vorhaben müsse seine Mannschaft "alles aufbringen, was notwendig ist", weiß der Burgenländer, der von seinen Schützlingen eine hohe Intensität erwartet. Man dürfe auch "nicht nur verteidigen", sondern müsse "auch nach vorne gute Bälle spielen", merkt Kühbauer an.

Die bittere Last-Minute-Pleite gegen Genk in der Europa League wurmt den Chefcoach der Hütteldorfer sehr: "Es wäre mehr möglich gewesen, weil wir speziell in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben, aber wir haben uns nicht dafür belohnt."

Nun gastieren die Grün-Weißen in jenem Stadion, wo sie seit mehr als vier Jahren nicht mehr punkten konnten. Der letzte Rapid-Sieg in der Mozartstadt liegt überhaupt schon mehr als sechs Jahre zurück. Zudem ist der FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga seit acht Spielen gegen Rapid ungeschlagen (sieben Siege, ein Remis) und erzielte bei jedem der sieben Siege mehr als ein Tor.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie