Zum Abschluss der 8. Runde in der ADMIRAL Bundesliga gastiert der SK Rapid Wien beim FC Red Bull Salzburg. Die Ausgangslage vor dem Klassiker ist klar: Die Bullen sind als makelloser Tabellenführer klarer Favorit gegen Rapid. Die Hütteldorfer hinken in der Liga den eigenen Erwartungen hinterher und mussten zuletzt eine bittere Last-Second-Niederlage gegen Genk hinnehmen.

Matthias Jaissle: "Sie haben eine Mannschaft, die uns am Sonntag sicherlich fordern wird"

Matthias Jaissle sagt vor dem Klassiker: „Nach so einer kurzen Saison machen wir nicht den Fehler, dass wir uns auf die Tabelle konzentrieren. Es sind noch so viele Spiele, da kann sich noch einiges drehen und wir wissen um die Stärke von Rapid. Sie haben eine Mannschaft, die uns am Sonntag sicherlich fordern wird. Was sie können hat man ja auch bei deren Spiel gegen Genk gesehen, wo sie bis zur letzten Minute mitgehalten haben. Auch die letzten Spiele gegen sie waren stets von einem harten Fight geprägt. Und ich weiß aus den Gesprächen mit unseren Fans um die Bedeutung dieser Partie.“

Rasmus Kristensen brennt auf das Duell gegen die Wiener: „Ich glaube, dass die Spiele gegen Rapid immer besonders sind. Es sind keine normalen Liga-Spiele, sie haben für alle – für Spieler und Fans – eine andere Bedeutung. Die Wiener kommen gegen uns immer mit allem, was sie haben. So müssen auch wir ins Match gehen und dürfen ihnen nichts schenken.“

Rapid konnte in Salzburg seit mehr als vier Jahren nicht mehr punkten. Der letzte Rapid-Sieg in der Mozartstadt liegt überhaupt schon mehr als sechs Jahre zurück. „Klar spricht vieles gegen uns. Wir brauchen eine ausgesprochen gute Leistung, denn Salzburg ist das Nonplusultra in Österreich. Sie haben eine Top-Mannschaft, aber wir wollen die ersten sein, die gegen sie Punkte holen", sagt Rapid-Coach Didi Kühbauer im Vorfeld des Krachers.

Für dieses Vorhaben müsse seine Mannschaft "alles aufbringen, was notwendig ist", weiß der Burgenländer, der von seinen Schützlingen eine hohe Intensität erwartet. Man dürfe auch "nicht nur verteidigen", sondern müsse "auch nach vorne gute Bälle spielen", merkt Kühbauer an.

