Kann der LASK den Schwung aus dem Europacup mitnehmen oder geht der Negativlauf in der Bundesliga weiter? Drei Tage nach dem positiven Erlebnis in Helsinki gastieren die Linzer bei Aufsteiger Austria Klagenfurt. In der Tabelle hat der Tabellenzehnte aus Klagenfurt zwei Zähler Vorsprung auf den Vorletzten aus Linz.

LASK will nachlegen

„Wir müssen auf uns schauen, unser Spiel durchziehen, gut stehen und uns nach vorne noch mehr zutrauen. Dann können wir als Sieger vom Platz gehen", ist Nicolas Wimmer überzeugt. „Es geht für uns erst mal darum, dass wir so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wenn wir an die bisher gezeigten Leistungen anknüpfen, werden wir das auch schaffen", so Wimmer weiter.

Der LASK möchte nach dem Erfolg im Europacup nun auch in der Liga nachlegen und den ersten Sieg seit Runde eins einzufahren: „Wir hatten gute, intensive erste Tage, die Mannschaft zieht voll mit. Durch Erfolgserlebnisse wollen wir uns Stück für Stück das Selbstvertrauen zurückholen - der Sieg gegen Helsinki hilft uns da natürlich weiter", sagt LASK-Coach Andreas Wieland.

„Jetzt heißt es dranbleiben und unsere Grundprinzipien auch am Sonntag wieder auf den Platz bringen. Auf uns wartet ein schweres Spiel, Klagenfurt ist zuhause noch ungeschlagen. Ich will von den Jungs von der ersten Minute bis zum Abpfiff vollen Einsatz sehen – wenn wir so auftreten wie am Donnerstag, können wir auch in Klagenfurt eine gute Leistung bringen", ist der Neo-Chefcoach überzeugt.

