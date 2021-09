Der FK Austria Wien hat am Samstag im Heimspiel gegen Altach (0:0) bereits das fünfte Unentschieden in dieser Bundesliga-Saison geholt. Auf einen Heimsieg muss die Austria damit aber nach wie vor warten. In der Tabelle liegen die Veilchen auf dem achten Tabellenrang.

„Die vielen Unentschieden haben schon genervt am Ende"

Austria-Trainer Manfred Schmid resümierte nach dem Spiel im Sky-Interview: „Für mich ist es das erwartet komplizierte und schwierige Spiel, wie ich es vor dem Spiel vermutet habe. Altach hat uns kaum Räume gegeben. Wir haben die erste Halbzeit kontrolliert und hatten Schwierigkeiten, ins letzte Drittel hineinzuspielen. Die wenigen Torchancen, die man bekommt, muss man auch nutzen. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir waren vielleicht einen Schritt näher dran, aber trotzdem geht das Unentschieden in Ordnung. Es ist nicht leicht gegen uns zu gewinnen."

Mit der Entwicklung seiner jungen Spieler ist Schmid sehr zufrieden: „Die Spieler müssen wissen, um was es geht. Sie müssen verstehen, dass sie im Profifußball sind und dass sie diese Einstellung auch mitbringen müssen. Die Mannschaft zieht mit und es macht Spaß mit ihnen zu arbeiten. Wenn man zusieht, wie sie sich entwickelt, dann ist das sehr, sehr schön.“

Ex-Altach-Kicker Manfred Fischer sagte: „Nach dem Sieg in Linz nimmst du dir vor, dass du hier drei Punkte machst. Ich verstehe, dass die Fans schon lange auf einen Dreier warten, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben alles reingehaut und probiert.“

Lukas Mühl betont: „Die vielen Unentschieden haben schon genervt am Ende. Man war nah dran am Sieg und wir hätten auch mehr Punkte holen können.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal