Raffael Behounek platzte nach der 0:5-Abfuhr in der 8. Bundesliga-Runde gegen Sturm Graz (Spielbericht: 5:0-Kantersieg! Jantscher und Yeboah zerlegen WSG Tirol!) der Kragen. Der 24-Jährige wütete im Interview mit Sky Sport Austria über die Leistung der eigenen Mannschaft. "Da stimmt irgendwas gewaltig nicht", schimpft der gebürtige Wiener.

"Das hat wenig mit Bundesliga zu tun. Das geht nicht einmal in der 2. Liga durch"

In der ersten Halbzeit hatten die Wattener gleich mehrere Topchancen vergeben und im Laufe des Spiels gleich drei schwere Fehler gemacht, die von den Grazern eiskalt in Tore umgemünzt wurden. "So wie wir Chancen vernebeln und Tore bekommen, das hat wenig mit Bundesliga zu tun. Das geht nicht einmal in der 2. Liga durch. Es ist eine hochverdiente 0:5-Niederlage. Wenn man sich die Gegentore anschaut, ist es einfach schlecht. Einige Spieler sollten sich langsam wirklich hinterfragen - auch in der Offensive", startete Behounek sein Wut-Interview.

"Da stimmt irgendwas gewaltig nicht. Ich weiß nicht, ob paar Spieler den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben, aber so können wir nicht weiterspielen, ansonsten steigen wir ab", stellt der 24-Jährige klar.

Behounek redete sich in Rage: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, wie ich das einordnen soll, weil es halt so schlecht ist. Wir haben davon gesprochen, dass wir ganz nett und ganz brav spielen, aber diese Vorstellung heute war bodenlos. Paar Spieler sollten sich wirklich hinterfragen, ob sie am Montag zum Training erscheinen wollen. Wir können nicht zu dritt oder zu viert Fußball spielen. Das geht nicht." >> Das gesamte Wut-Interview von Behounek im Video <<

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller