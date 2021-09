Red Bull Salzburg feierte im Bundesliga-Schlager am Sonntag gegen Rapid Wien einen 2:0-Heimsieg. Eingeleitet wurde der Erfolg der Bullen mit einer heiß diskutierten Elfmeter-Szene zu Beginn der Schlussviertelstunde: Kevin Wimmer hatte Karim Adeyemi getroffen. Referee Hameter übersah die Szene, ehe der VAR eingriff. Nach minutenlanger Beratung sah sich Hameter die Szene selbst an und entschied auf Strafstoß (Ligaportal berichtete: Rapid-Wut über VAR-Entscheidung: Minutenlange Beratung sorgt für Stirnrunzeln).

Hameter: "In diesem Fall ist es eine klare Fehlentscheidung"

Schiedsrichter Markus Hameter nahm nach dem Spiel gegenüber Sky Stellung zur Szene: "Ich habe diesen Kontakt mit dem Innenrist, diesen Schlag sozusagen, auf den Oberschenkel bzw. Kniebereich nicht wahrgenommen", erklärte der Niederösterreicher. "Der VAR hat die Bilder natürlich gesichtet. Das hat natürlich gedauert, weil er alle Positionen durchgehen wollte, ob irgendwo auch kein Kontakt sichtbar ist", fuhr Hameter fort.

Für Hameter war es dann klar, dass in diesem Fall der VAR eingreift, da für ihn eine klare Fehlentscheidung vorlag: "In diesem Fall ist es eine klare Fehlentscheidung, weil ich den Kontakt nicht wahrgenommen habe. Auf den Bildern ist es für alle sichtbar", so Hameter abschließend.

Für Rapid-Trainer Didi Kühbauer (Rapid-Trainer Kühbauer attackiert Schiedsrichter Hameter: "Einmal mehr ein Spiel für Salzburg entschieden") sowie für Kevin Wimmer, Thorsten Schick und auch für Hans Krankl, der heute als Sky-Experte im Einsatz war, handelte es sich um eine Fehlentscheidung: "Ich habe den Schlag nicht gesehen, der auf den Oberschenkel geführt hat bzw. auf den Hinterschenkel oder sonst wo. Ich erspare mir die Worte", so Krankl.

Kevin Wimmer meinte: "Ich habe ihn vielleicht minimal berührt. Ich weiß nicht, warum hier der VAR eingreift, weil das war niemals eine klare Fehlentscheidung. Wenn das ein Elfmeter ist, dann können wir aufhören, Fußball zu spielen."

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal