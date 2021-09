Acht Punkte nach acht Runden, Tabellenplatz neun: So schlecht ist der SK Rapid Wien schon seit Jahren nicht mehr in eine Bundesliga-Saison gestartet. Genauer gesagt legten die Hütteldorfer den schwächsten Saisonstart seit der Spielzeit 2006/07 hin. Langsam aber sicher muss der Vizemeister der vergangenen zwei Saisonen in die Gänge kommen, ansonsten könnte es auch für Rapid-Trainer Didi Kühbauer unangenehm werden.

Didi Kühbauer schreibt Titelchance ab: "Ich denke nicht, das wir Meister werden können"

Während die Grün-Weißen im internationalen Geschäft durchwegs gute Leistungen auf den Platz brachten (vier Siege in der Qualifikation), hinkt man in der Meisterschaft den Erwartungen weit hinterher. Lediglich die beiden Heimspiele gegen Ried und Wolfsberg (jeweils 3:0) konnten die Wiener gewinnen. Vermeintlich schwächere Gegner wie Hartberg und Admira wurden im Allianz-Stadion zum ungeahnten Stolperstein.

Und die Aufgaben werden nicht einfacher - ganz im Gegenteil. Am Donnerstag gastiert Rapid in der 2. Cup-Runde bei der Admira. Eine enorm wichtige Partie für den Rekordmeister, wenn man bedenkt, dass der ÖFB-Cup - wieder einmal - die letzte Chance auf einen Titelgewinn ist. Denn Kühbauer gab nach der Niederlage in Salzburg bereits zu: "Ich denke nicht, das wir Meister werden können."

Nach dem Cup-Auftritt in der Südstadt kommt am Sonntag der Tabellenzweite Sturm Graz nach Hütteldorf. Die Grazer sind aktuell die zweitbeste Mannschaft Österreichs. Am Donnerstag darauf gastiert Rapid in London bei West Ham United. Heißt: Drei schwierige Aufgaben binnen einer Woche für die Hütteldorfer.

"Wenn ich das Gefühl hätte, dass ich irgendwelche Dinge nicht regeln könnte oder ich bemerken würde, dass wir nicht ein Team sind, dann..."

Rapid-Coach Didi Kühbauer wurde nach dem Spiel in Salzburg gefragt, ob er das Gefühl habe, fest im Sattel zu sitzen. Darauf entgegnete der Burgenländer: "Wenn ich das Gefühl hätte, dass ich irgendwelche Dinge nicht regeln könnte oder ich bemerken würde, dass wir nicht ein Team sind, dann würde ich sogar sagen, dass es keinen Sinn machen würde, weil dafür habe ich den Klub zu gern. Ich bemerke sehr wohl, dass die Burschen alles tun, damit wir in die Erfolgsspur kommen", stellte der 50-Jährige klar.

Zudem hat Rapid-Präsident Martin Bruckner am vergangenen Montag dem Rapid-Chefcoach noch das Vertrauen ausgesprochen: "Der Präsident hat mich vor der Sendung Talk und Tore (vergangenen Montag bei Sky Sport Austria; Anm. d. Red.) angerufen. Es wäre jetzt verwunderlich, wenn das zwei Spiele später, wo wir es nicht so schlecht gemacht haben, eine andere Geschichte wäre", sagt Kühbauer.

Es warten also durchaus richtungsweisende Tage auf den SK Rapid Wien und Didi Kühbauer. Noch ist es bei Rapid recht ruhig, aber das könnte sich in ein paar Tagen bzw. Wochen schon ändern. Denn auch Kühbauer weiß: "Im Fußball zählen Resultate."

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller