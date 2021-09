Der FK Austria Wien gastiert am Dienstag um 18:30 Uhr im Rahmen der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups beim Zweitligisten Kapfenberg. Während die Falken zuletzt einen Sieg in der 2. Liga (1:0 gegen Horn) einfahren konnten, kamen die Veilchen daheim gegen Altach nicht über ein torloses Remis hinaus.

"Wir werden sehr konzentriert in das Spiel gehen und wollen unbedingt eine Runde weiterkommen“

Bereits am Sonntag-Vormittag versammelte Manfred Schmid seine Mannschaft wieder zu einer Trainings-Einheit in Wien-Favoriten. Regeneration und die Analyse des 0:0 gegen Altach standen auf dem Programm: „Die Mannschaft wollte das Heimspiel unbedingt für unsere Fans gewinnen, leider ist uns das nicht gelungen. Die Jungs haben die nötige Leidenschaft gezeigt und das Spiel kontrolliert, in der Offensive hat aber die Präzision gefehlt. Unser Team hat einige Dinge gut umgesetzt: das Zweikampf-Verhalten und die Defensiv-Leistung waren absolut positiv. Unser Offensivspiel müssen wir verbessern, das wissen wir“, wird Trainer Manfred Schmid in einer Aussendung der Austria zitiert.

Parallel zur Analyse des Altach-Spiels lief die Vorbereitung auf das Cup-Spiel gegen Kapfenberg. Die Steirer liegen in der 2. Liga auf Platz elf, einen Rang hinter den Young Violets. Unterschätzen wird die Austria ihren Cup-Gegner aber nicht: „Wir haben sie live beobachtet und bereiten uns sehr genau auf das Spiel vor. Wir wissen, dass Kapfenberg im Umschaltspiel gefährlich ist. Wir werden sehr konzentriert in das Spiel gehen und wollen unbedingt eine Runde weiterkommen“, erklärt Schmid.

Heute absolvieren die Veilchen eine weitere Trainingseinheit in Wien, ehe der Team-Bus am Dienstag nach dem Aktivieren am Vormittag in Richtung Kapfenberg abfährt.

Das violette Trainerteam kann am Dienstag wieder aus dem Vollen schöpfen, alle Kaderspieler sind fit. Marvin Martins sammelte am Freitag 45 Minuten Spielpraxis bei den Young Violets.

Foto: Josef Parak