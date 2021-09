Oumar Solet hat beim gestrigen 2:0-Sieg des FC Red Bull Salzburg in der Bundesliga gegen den SK Rapid einen Meniskusriss im rechten Knie erlitten. "Bei der heute durchgeführten Untersuchung (u. a. MRT) hat sich glücklicherweise auch gezeigt, dass das Kreuzband nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der 21-jährige Franzose wird zeitnah operiert und fällt vorerst auf unbestimmte Zeit aus", geben die Bullen am Montagabend bekannt.

Oumar Solet war bis dato in der Innenverteidigung gesetzt und kam in der laufenden Saison elf Mal zum Einsatz.

Der 21-jährige Franzose war im Sommer 2020 für rund 4,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Red Bull Salzburg gewechselt. Seither absolvierte der 1,92 Meter Hüne 23 Pflichtspiele für die Bullen.

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images