Wenige Tage nach der 0:5-Abfuhr gegen Sturm Graz (Legendäres Behounek-Interview nach 0:5-Abfuhr gegen Sturm: "Da stimmt irgendwas gewaltig nicht") geht es für die WSG Tirol in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups um Wiedergutmachung. Die Tiroler gastieren am Mittwoch bei Zweitligist GAK. Der Anpfiff erfolgt um 20:25 Uhr.

Thomas Silberberger: „Es gibt nur ein Motto: Wiedergutmachung"

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger will von seiner Mannschaft ein ganz anderes Gesicht sehen: „Es gibt nur ein Motto: Wiedergutmachung! Wir müssen den GAK schlagen, egal wie. Wir müssen Graz als Sieger verlassen und in die nächste Cup-Runde einziehen. Dann werden die 90 Minuten gegen Sturm vergessen gemacht und wir können positiv in Richtung Ried blicken. Ich erwarte ein typisches Cup-Match, einen Fight auf Biegen und Brechen. Am Ende des Tages müssen aber wir als Sieger vom Platz gehen.“

Die WSG Tirol hat in der laufenden Saison erst ein Pflichtspiel gewonnen (in der 1. Cup-Runde). Doch auch für den GAK läuft es gerade nicht nach Wunsch. Die Rotjacken rangieren zurzeit auf Platz neun. Zuletzt gab es für die Grazer zwei Niederlagen in Folge.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller