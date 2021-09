Am morgigen Mittwoch, den 22. September 2021, spielt der FC Red Bull Salzburg in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB Cups daheim gegen den steirischen Regionalligisten SC Copacabana Kalsdorf (19 Uhr). Den Steirern gelang in der 1. Runde eine große Überraschung gegen den SCR Altach.

Okafor: „Im Fußball ist jeder Gegner ernst zu nehmen"

Die Ausgangsposition vor diesem Cup-Duell ist sehr klar. Die Roten Bullen sind nicht nur Titelverteidiger und seit der Saison 2013/14 in jeder Runde des Bewerbs mit dabei, sie haben auch in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel verloren (elf Siege, ein Remis).

Deshalb stellt auch Trainer Matthias Jaissle unmissverständlich fest: „Uns erwartet ja in der Liga zumeist nichts anderes, als es morgen der Fall sein wird. Wir sind klarer Favorit und wollen dem auch gerecht werden. Meine Spieler muss ich darauf gar nicht groß sensibilisieren, es wissen alle um diese Ausgangsposition. Aber wir wissen auch, dass Kalsdorf in der ersten Runde einen Bundesligisten ausgeschalten hat und wir den Gegner nicht unterschätzen dürfen. Da sind wir gewarnt, gehen das Spiel deshalb mit der nötigen Professionalität an."

Auch Noah Okafor nimmt den Gegner ernst: „Im Fußball ist jeder Gegner ernst zu nehmen, und wir wissen, dass solche Spiele oft nicht einfach sind. Sie werden sich sicher hinten reinstellen, um so lange wie möglich kein Tor zu bekommen. Deshalb müssen wir uns sehr ernsthaft vorbereiten und die Impulse des Trainers mit in dieses Spiel zu nehmen.“

Verzichten müssen die Bullen auf Bernardo (Knie), Zlatko Junuzovic (Ferse), Sekou Koita (Knie), Oumar Solet (Knie), Max Wöber (zuletzt krank) und Albert Vallci (Achillessehne).

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images