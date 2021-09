Der LASK trifft heute in der 2. Runde des ÖFB-Cups auf den SV Stripfing. Exakt vor einer Woche konnten die Linzer im Europacup-Auswärtsspiel gegen Helsinki ein Erfolgserlebnis verbuchen. Bei der Liga-Premiere von Neo-Coach Andreas Wieland mussten sich die Schwarz-Weißen mit einem 1:1 gegen Austria Klagenfurt begnügen. Mit einer besseren Chancenverwertung könnten sich die Linzer heute den Frust von der Seele schießen.

Andreas Wieland: "Viererkette macht uns vielleicht unausrechenbarer"

Andreas Wieland ist mit dem Start zufrieden: „In der letzten Woche haben wir zwei Schritte in die richtige Richtung gemacht – auch, wenn wir mit dem Ergebnis in Klagenfurt natürlich nicht zufrieden sind. Ich bin überzeugt davon, dass wir auch in den beiden Spielen gegen Stripfing und die Admira wichtige Schritte setzen können. Ganz besonders wichtig ist uns, dass wir jetzt endlich wieder vor heimischen Publikum, vor unseren Fans eine gute Leistung abliefern und voll anschreiben", stellt der LASK-Coach klar.

Zuletzt hatte Wieland vor dem Spiel gegen Klagenfurt mit einer Systemänderung für Aufsehen gesorgt und in der Abwehr auf eine Viererkette gesetzt. In den vergangenen Jahren hatte der LASK stets mit einer Dreierkette agiert. Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann, ob die Viererkette nun die präferierte Variante sei, replizierte Wieland: "Präferiert nicht unbedingt. Das 3-4-3 ist ein Basissystem, das wir gut spielen können. Die Viererkette ist ein probates Mittel, um Gegner vor Probleme zu stellen. Wichtig ist, welche Prinzipien wir auf den Platz bringen. Es ändert sich nicht viel, wenn wir von 3-4-3 auf 4-3-3 umstellen. Vielleicht macht es uns unausrechenbarer."

Monschein warnt: "Wir müssen zu 100 Prozent unsere Leistung bringen"

LASK-Stürmer Christoph Monschein, der bei seinem Comeback am vergangenen Donnerstag gleich einen Treffer bejubeln durfte, könnte heute in der Startelf der Linzer stehen: "Aufgrund der Verletzung war mein Start nicht so einfach. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt wieder dabei sein kann. Ich war sehr froh, dass ich in Helsinki den Deckel draufmachen konnte", sagt Monschein, der den Gegner nicht auf die leichte Schulter nimmt: "Im Cup ist alles möglich, es wird kein Selbstläufer. Wir müssen zu 100 Prozent unsere Leistung bringen", warnt der Niederösterreicher, der mit einigen Spielern vom SV Stripfing bereits zusammengespielt hat. Der 28-Jährige ist aber auch überzeugt: "Wenn wir unser Potenzial abrufen, dann bin ich mir sicher, dass wir eine Runde weiterkommen werden."

Das sieht auch Cheftrainer Andreas Wieland so: "Man hat gesehen, dass es nichts zu unterschätzen gibt. Wir haben uns zu 100 Prozent vorbereitet", sagt Wieland, der den Gegner in der Defensive in einem 5-3-2 und mit Ball in einem 3-5-2 erwartet. "Sie werden versuchen, mit langen Bällen schnell in die Tiefe zu kommen."

Was Andreas Wieland über die aktuelle Personalsituation sowie über die Arbeitsaufteilung mit Neo-Sportchef Radovan Vujanovic sagt, sehen Sie im nachfolgenden Video:

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal